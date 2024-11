Dopo lo yacht Maian di Giorgio Armani, fa scalo nel porto di Vibo Marina il superyacht “My Lauren” che proseguirà poi verso Tropea. Lungo 90 metri, il superyacht è fra i più grandi al mondo fra quelli disponibili per il charter. Costruito nel 2002 in Germania con i più elevati standard di sicurezza e comfort, l’imbarcazione dispone di quattro ponti, con zona ospiti di 1.800 metri quadri, enorme open space e spazi intimi per le discussioni private. Poi ci sono una sala attrezzata e una vasta gamma di attrezzature per il tempo libero. Gli ospiti possono rilassarsi nel solarium o godere di un centro benessere che comprende sauna, bagno turco, sala per trattamenti di aromaterapia, palestra e area relax.

My Lauren ha poi un grande salone con bar e delle zone di intrattenimento sul ponte principale, oltre ad una biblioteca per gli approfondimenti culturali. Quaranta gli ospiti che possono essere accolti in 20 suite. L'appartamento dell'armatore è di 110 mq e include un balcone privato. L’imbarcazione è stata costruita da Cassens Werft, Emden. Alpha Marine si è invece occupata del disegno interno ed esterno. Della sua dotazione fa parte una piattaforma di atterraggio per gli elicotteri. Il valore sul mercato si aggira 65 milioni di euro.