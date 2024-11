La nostra Regione fatica a spendere le risorse europee. La conferma arriva da uno studio appena pubblicato secondo il quale la Calabria rischia di restituire a Bruxelles oltre un miliardo di euro

ROMA - Por, acronimo di piano operativo regionale, che in estrema sintesi racchiude i fondi stanziati dall’Unione Europea e gestiti dalle Regioni. La Calabria deve ancora spendere quelli stanziati nel settennio 2007-2013. Le risorse si dividono in due categorie, Fondo Europeo di Sviluppo regionale che mira a correggere gli squilibri tra le regioni e Fondo sociale europeo che invece punta a sostenere l’occupazione aiutando i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti.

Fondi non spesi. Complessivamente la Regione ha gestito nel periodo in esame quasi due miliardi di euro, per la precisione un miliardo 929 milioni. Di questi la Calabria deve ancora spenderne ben più della metà, un miliardo e 125 milioni di euro. Una dato che inchioda alle proprie responsabilità la giunta Scopelliti e anche quella guidata da Agazio Loiero, l’attuale assessore alla programmazione europea Giacomo Mancini e, soprattutto, il suo predecessore Mario Maiolo.

Il rischio. Il dato emerge chiaramente dallo studio Eurispes che ha preso come riferimento i dati aggiornati al 31 maggio del 2014 e forniti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. La Calabria si distingue per la sua cronica incapacità a spendere i fondi comunitari, qualunque essi siano. L’Eurispes lancia quindi l’ennesimo allarme. L’ultimo perché se la nostra Regione non riuscirà a spendere entro il 2015 il miliardo di euro che avanza dalle risorse 2007-2013 questi soldi torneranno indietro, riprendendo la direzione di Bruxelles.

I numeri. L’ultima accelerazione che nel 2013 ha permesso alla Calabria di passare dal 21 al 40% rischia quindi di essere insufficiente. Serve di più. La grafica dice quanto. Per ciò che riguarda i Fondi europei di sviluppo regionale su un miliardo e mezzo di euro vanno ancora spesi 951 milioni. Situazione analoga per il Fondo Sociale Europeo: su 403 milioni di euro impegnati, la Regione deve ancora spenderne 173. Peggio nel Sud Italia ha fatto fin qui solo la Campania. (mf)