«È notizia di questi giorni che in attesa che Azienda Zero entri in piena attività all'Asp di Cosenza è stata affidata la gestione dell'emergenza - urgenza territoriale (118) per la procedura di selezione del personale». Lo scrive in una nota Saverio Ferrari, referente provinciale del sindacato Smi per l'Asp di Catanzaro.

«Quale personale? I medici convenzionati? Ricordiamo al Presidente/Commissario Occhiuto che dopo 18 mesi di sua gestione nulla si sa riguardo alla stipula del nuovo AIR fermo al 2009. O meglio è stato preparata una bozza, a nostro avviso assolutamente insufficiente a rendere appetibile il servizio, di cui peraltro non si sa più nulla. Quindi, quale personale medico si vorrebbe reclutare? Forse i colleghi cubani? Gli italiani sono anni che non si presentano nel momento in cui vengono bandite le zone carenti, ripeto e sottolineo anni.

Alla carenza gravissima ed ormai cronica di medici aggiungiamo la carenza almeno nell'Asp di Catanzaro di autisti ridotti numericamente al lumicino. Allora la domanda che pone lo SMI è la seguente: Come pensa il Presidente/Commissario Occhiuto di affrontare il periodo estivo quando la popolazione bisognosa di "buona sanità" aumenterà in maniera cospicua? Ci attendiamo possibilmente una risposta e non "annunci roboanti" che lasciano il tempo che trovano».