Al Ministro del lavoro i deputati calabresi chiedono l’istituzione di un tavolo di confronto per evitare che la politica aziendale che si sta attuando danneggi la sede calabrese minando un territorio e un’economia già particolarmente fragile e vulnerabile

COSENZA - I deputati calabresi Franco Bruno, Sebastiano Barbanti e Ferdinando Aiello hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Poletti sulla situazione di AlmavivA, la società che ha sede a Zumpano e che conta 160 dipendenti starebbe attuando un piano di razionalizzazione in contrasto con il contratto nazionale siglato a Gennaio 2016.

Infatti, si legge nell’interrogazione “a fronte di ottimi fatturati sia a Zumpano che nel resto d’Italia, si parla per la sede calabrese di una prossima razionalizzazione e di un inasprimento del ricorso agli ammortizzatori sociali.

Secondo le organizzazioni sindacali da anni, l’azienda si impegna negli accordi nazionali a trasferire attività sulla filiale in Calabria e a potenziarne l’infrastruttura e le professionalità, ma, realmente, non si riscontrano in modo chiaro ed inequivocabile segni di un progetto industriale serio che dia reali prospettive di più lungo periodo, poiché i tempi dei pochi progetti trasferiti sono sempre limitati alla scadenza degli ammortizzatori sociali.”

Al Ministro del lavoro i tre deputati calabresi chiedono di istituire un tavolo di confronto tra le parti per evitare che la politica aziendale che si sta attuando danneggi la sede calabrese minando un territorio e un’economia già particolarmente fragile e vulnerabile.