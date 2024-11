Il ministro delle Infrastrutture in Calabria per l'inaugurazione dei lavori sul Terzo megalotto della statale 106 parla dell'alta velocità: «Il progetto deve essere pronto entro fine anno». Annunciata la ripartenza del Sibari-Milano e dei treni Reggio Calabria-Torino

Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha preso parte all'inaugurazione dei lavori del terzo megalotto della strada statale 106 Jonica, ha parlato dell’importanza strategica dell’opera per la Calabria e non solo. Tra le novità, infatti, De Micheli ha annunciato il progetto dell’alta velocità lungo la Salerno-Reggio Calabria e la ripresa del Sibari-Milano e delle due coppie di treni tra la città dello Stretto e Torino.





«Ci siamo detti due cose: la ricchezza della discussione in corso su come fare le opere, farle in fretta e bene, e la necessità di continuare comunque a farle, qualunque siano le regole», ha fatto presente. «Non ci possiamo nascondere e aspettare. Noi non abbiamo aspettato - ha detto ancora il ministro - e anche durante l'emergenza abbiamo tenuto aperti il 48% dei cantieri. L'altra grande questione è quella di continuare ad investire in questa terra, e abbiamo tanti progetti molti dei quali sono partiti».





Per il titolare del dicastero Infrastrutture «il porto di Gioia Tauro è una priorità assoluta del Ministero dei Trasporti e - ha poi commentato - penso al piano degli aeroporti, agli investimenti che faremo su quelli calabresi, ed è importante dare un'identità a quello di Crotone». Inoltre «penso di finanziare il progetto dell'alta velocità tra Salerno e Reggio: ci sarà molto da discutere, ma poi qualcuno deve decidere. E abbiamo deciso che il piano deve essere pronto entro fine anno e nel 2021 ci sarà il finanziamento dell'opera».

«Ripartirà anche il Sibari-Milano e le due coppie di treni tra Reggio e Torino - ha concluso il ministro - e da Reggio a Roma, anche se la linea è ancora quella storica, si andrà in 4 ore e 10 proprio come tra Torino e Roma».