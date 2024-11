Bossio: ‘Con la firma di oggi sarà possibile pagare le spettanze arretrate dei percettori di ammortizzatori sociali calabresi ferme da oltre due anni’

‘La firma da parte dei ministri Poletti e Padoan, del decreto interministeriale che assegna alla Calabria 41,8 milioni di euro per il finanziamento delle prestazioni degli ammortizzatori sociali in deroga è il giusto riconoscimento all’azione intrapresa, - dichiara Enza Bruno Bossio - sin dal momento del suo insediamento dal Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, alle iniziative condotte dai parlamentari e dalle organizzazioni sindacali.

Con la firma di oggi sarà possibile pagare le spettanze arretrate dei percettori di ammortizzatori sociali calabresi ferme da oltre due anni e dare una risposta ad una situazione di grave disagio sociale.

E’ un risultato importante ma non ci fermiamo qui: come parlamentari del PD insieme alla Giunta regionale calabrese siamo impegnati per dare le necessarie risposte alle altre emergenze sociali della nostra regione, a partire dal finanziamento per garantire il proseguimento del percorso di contrattualizzazione degli ex LSU LPU calabresi avviato nel dicembre del 2013’.