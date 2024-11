L’evento raduna i più grandi costruttori mondiali di natanti, produttori di abbigliamento e calzature, attrezzature e accessori per immersione, pesca, veleggio

La Regione Calabria partecipa in questi giorni alla Fiera Nautica Zagreb Boat- show 2018, un evento tra i più importanti in Europa, che attira ogni anno circa 30 mila appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo, in programma a Zagabria dal 21 al 25 Febbraio. La Calabria ricoprirà durante la manifestazione un ruolo “speciale” all’interno del Salone avendo a disposizione un grande padiglione, il numero 7, per presentare l’intera gamma della propria offerta nautica. È una grande occasione per le imprese del settore per esportare le proprie eccellenze artigianali e per la Regione Calabria di promuovere il proprio territorio e le proprie tipicità. A rappresentare il brand nautico calabrese sarà il consorzio di cantieristica navale Blu Calabria 37 che raggruppa il 90% delle imprese di settore in Calabria.

La Fiera di Zagabria raduna i più grandi costruttori mondiali di natanti: panfili, barche a vela, idroscivolanti, imbarcazioni, ski jet, kajak, gommoni, motori di bordo e fuoribordo, nonché i produttori di abbigliamento e calzature, attrezzature e accessori per immersione, pesca, veleggio e altri sport acquatici.

Gli armatori calabresi si rivolgono a un pubblico di intenditori: non solo semplici imbarcazioni quelle proposte, ma vere eccellenze del mare, intrise di passione e autenticità tutte calabresi. La ventisettesima edizione del Salone Nautico di Zagabria ospiterà oltre 300 espositori e più di 200 navi attrattive in sei padiglioni completi, con un aumento del 10 per cento dello spazio espositivo e dell'8% nel numero di navi esposte rispetto alla scorsa edizione.