Anthropic ha fatto il suo ingresso al Nasdaq con il simbolo ANT, dando vita a un’offerta pubblica iniziale che ha polverizzato ogni primato finanziario precedente. Nei primissimi scambi, il titolo ha registrato un’impennata del 34%, aprendo a 111,50 dollari rispetto agli 83 dollari fissati per la quotazione. Spinto da un crescendo di rialzi che ha sfiorato il +40%, durante la seduta il valore di mercato dell'azienda ha superato i 2.000 miliardi di dollari.

La quotazione si è successivamente assestata attorno al +15%, mantenendosi su una valutazione complessiva di circa 1.500 miliardi di dollari al prezzo di collocamento.

La spinta sul titolo

La spinta sul titolo - anche per gli annunci dei giorni precedenti – si era avvertita fin dalle prime ore della giornata sul grey market, dove i contratti paralleli viaggiavano in rialzo del 25% oltre i 100 dollari. A fronte di richieste degli investitori superiori di sette volte l’offerta, la società ha alzato il prezzo di collocamento a 83 dollari rispetto alla forchetta iniziale compresa tra 70 e 78 dollari.

Anthropic ha venduto 980 milioni di azioni, portando la raccolta complessiva alla cifra record di 107 miliardi di dollari: 81 miliardi giunti dall'Ipo sul mercato e 26 miliardi raccolti tramite un collocamento privato rivolto a partner tecnologici quali Nvidia, AMD, Microsoft e Alphabet-Google. L’operazione supera il precedente primato stabilito a giugno 2026 da SpaceX di Elon Musk (86 miliardi di dollari). Per il consorzio di circa venti banche d'affari guidato da Goldman Sachs e Morgan Stanley, il debutto si è tradotto in commissioni senza precedenti per 550 milioni di dollari.

Nonostante l'enorme liquidità mossa su ANT - con 40 miliardi di dollari scambiati in una sola ora - il debutto non è riuscito a innescare un rally generalizzato sui listini: l'indice Nasdaq ha chiuso la giornata in calo di circa due punti percentuali, mentre in Europa lo Stoxx 600 e il FTSE 100 di Londra hanno ceduto l'0,9%.

Fondatori multimiliardari e governance blindata

Fondata meno di sei anni fa da ex dirigenti usciti da OpenAI, Anthropic è la prima grande società interamente focalizzata su modelli di intelligenza artificiale ad approdare sul mercato azionario. L'Ipo ha trasformato istantaneamente i sette co-fondatori - guidati dal Ceo Dario Amodei e dalla sorella Daniela, che ricopre il ruolo di direttrice generale - in multimiliardari con patrimoni personali stimati tra i 18 e i 20 miliardi di dollari ciascuno.

Imponente anche la redistribuzione della ricchezza all'interno della struttura aziendale: 600 dipendenti dispongono di asset superiori a 100 milioni di dollari a testa, mentre la quasi totalità degli oltre 5.000 assunti risulta milionaria sulla carta. Ciononostante, il collocamento non scalfisce il controllo dei fondatori sulla gestione, garantito da una classe azionaria che - da comunicazioni all’autorità di Borsa - assicura loro il 50,1% dei diritti di voto.

I numeri del sorpasso finanziario su OpenAI

I dati finanziari resi noti nel prospetto preliminare dell’Ipo, confermati durante la quotazione evidenziano come Anthropic stia superando la diretta concorrente OpenAI sul piano delle prestazioni di bilancio, con ricavi maggiori e perdite nettamente più contenute.

Nei primi nove mesi del 2026, il fatturato complessivo di Anthropic è aumentato di 13 volte toccando i 33,2 miliardi di dollari. L'analisi trimestrale traccia la traiettoria del sorpasso su OpenAI.

Nel primo trimestre dell’anno OpenAI era in testa con 5,7 miliardi di dollari di ricavi contro i 4,7 miliardi di Anthropic. Nel secondo, l’azienda di Amodei ha compiuto il sorpasso registrando 11,5 miliardi di dollari contro i 6,7 miliardi della rivale. Nel terzo trimestre il divario si è ampliato ulteriormente, con Anthropic che ha toccato 16,956 miliardi di dollari di ricavi a fronte dei circa 10 miliardi di OpenAI.

I conti a confronto

Particolarmente significativo è il confronto sulla redditività operativa nel terzo trimestre del 2026: Anthropic ha contenuto la perdita operativa a 567 milioni di dollari, laddove OpenAI ha accusato un rosso operativo di 10,9 miliardi di dollari. Bloomberg ha segnalato che Anthropic ha visto una perdita di 1,6 miliardi a inizio anno, un utile operativo di 974 milioni di dollari all'inizio dell'estate e un ritorno in modesto passivo nei mesi autunnali. Al contrario, OpenAI ha accumulato perdite operative per 9,3 miliardi nella prima parte dell’anno e 12,3 miliardi nella seconda, evidenziando un margine operativo rettificato negativo del 109% (ovvero una perdita operativa di 109 dollari per ogni 100 dollari incassati).

Due strategie industriali: b2b contro mass market

La divergenza nei conti deriva da scelte strategiche opposte. Come evidenziato nei giorni pre Ipo da Wall Street Journal e Financial Times, OpenAI si è focalizzata sul mercato di massa con ChatGPT forte di 1,2 miliardi di utenti settimanali, di cui 100 milioni paganti. Introducendo la pubblicità per sostenere i costi e tagliando le tariffe di Codex per arginare la concorrenza, comprimendo così i propri margini di guadagno.

Anthropic ha invece impostato il proprio modello di business sull'offerta aziendale con la suite IA Claude. Secondo i dati depositati alla SEC, l’agenzia Usa di vigilanza sui mercati finanziari, il 74% del fatturato nei primi nove mesi del 2026 proviene da clienti professionali ed enterprise.

Costi di calcolo e debito

Nonostante la solida posizione di cassa garantita dai 107 miliardi di dollari raccolti tra Ipo e private placement, Anthropic deve affrontare sfide gestionali rilevanti. La prima è rappresentata dall'indebitamento finanziario, che raggiunge i 460 miliardi di dollari.

La seconda è l’impennata dei costi infrastrutturali: tra luglio e settembre 2026, la società ha sostenuto spese totali per 17,523 miliardi di dollari, 9,863 miliardi dei quali destinati alla potenza computazionale. Questa voce assorbe il 58% dei ricavi ed è cresciuta del 77% rispetto al trimestre precedente.