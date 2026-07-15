Anthropic lancia l'intelligenza artificiale per gli insegnanti. Claude for Teachers sarà testato negli Stati Uniti. È la risposta dell’azienda di San Francisco a ChatGpt for Teachers di OpenAI, strumento concesso in utilizzo, sempre negli Usa, agli insegnanti idonei.

«Claude for Teachers - spiega Anthropic - nasce per colmare il divario tra le migliori pratiche pedagogiche e le reali possibilità offerte dai ritmi di lavoro settimanali degli insegnanti». Lo strumento in grado di programmare una lezione utilizzando i migliori materiali didattici sull’argomento scelto. Secondo l’azienda ha la facoltà di differenziare l’insegnamento adattandolo alle esigenze di ciascun singolo studente.

Una volta fornito lo storico dell’alunno (verifiche, compiti, risultati e valutazioni) e i testi di studio di riferimento l'IA costruirà un percorso su misura allineato agli standard previsti dal sistema scolastico. Un programma pilota sarà testato nel Detroit Public Schools Community District. La società sostiene che i dati di Claude for Teachers non vengono utilizzati per l'addestramento dei modelli e che le informazioni sugli studenti sono protette. L’azienda sottolinea che sta collaborando con l'American Federation of Teachers «per allineare le condizioni e le pratiche in materia di privacy agli standard di eccellenza che l'organizzazione sta sviluppando».

Funzionalità al servizio degli insegnanti

La piattaforma, dice l’azienda, include funzionalità avanzate come Claude Code e Claude Cowork, che permettono all'assistente di operare in autonomia su compiti specifici, come la preparazione automatica del piano di lavoro per la giornata successiva basata sui progressi del giorno precedente. L'insegnante può richiedere versioni multiple della stessa lezione: testi semplificati per chi ha bisogno di supporto e attività avanzate per chi procede più velocemente. Integra risorse come OpenSciEd e Illustrative Mathematics.

Sicurezza e privacy, la battaglia dell’Ue

Mentre Claude for Teachers si diffonde nelle scuole, il dibattito sulla sicurezza dell'IA si sposta su un piano più ampio. Donny Greenberg di Anthropic ha recentemente avvertito, in una audizione al Parlamento Europeo, che la finestra di vantaggio dei difensori informatici contro i modelli malevoli si misura ormai in soli 3-6 mesi. Greenberg ha rivelato che Anthropic ha scelto di non rilasciare pubblicamente il modello "Mythos Preview", ritenendolo irresponsabile, preferendo invece il programma "Project Glasswing" per collaborare con organizzazioni di difesa. Questa cautela riflette la crescente dimensione geopolitica dell'IA, influenzata anche dai controlli all'export imposti dagli Stati Uniti sui modelli più avanzati.