Una ricerca nell’ambito del progetto P.A.C.T. analizza organizzazione, personale e strumenti delle Stazioni uniche appaltanti: cinque enti hanno strutture avanzate, sette sono in difficoltà

Il futuro del Mezzogiorno passa anche dalla qualità delle sue amministrazioni pubbliche. La capacità di spendere le risorse comunitarie, di realizzare opere pubbliche, di garantire servizi efficienti ai cittadini dipende in larga misura dalle competenze di chi lavora nelle istituzioni.

Su questi temi la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria, diretta dal professore Vincenzo Fortunato, sta sviluppando un importante lavoro di ricerca e formazione, in collaborazione con le istituzioni del territorio e del Paese.

Sono stati presentati all’UniCal nei giorni scorsi i risultati dell’indagine sulle Stazioni Uniche Appaltanti provinciali, realizzata nell’ambito del progetto «P.A.C.T. – Province Attive per la Crescita dei Territori», promosso dall’Unione delle Province d’Italia (UPI).

«Rafforzare la capacità amministrativa delle Province per consolidarne il ruolo di snodo istituzionale e facilitatori dello sviluppo locale»: è questo, spiega il direttore Fortunato, l’obiettivo strategico del progetto.

Il confronto tra le istituzioni

La giornata di studi ha previsto in apertura i saluti della prorettrice Elvira Brunelli, del consigliere regionale Angelo Brutto, del direttore della Scuola Vincenzo Fortunato e del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Giap Parini.

In programma anche gli interventi del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Antonio Faragalli, del sindaco di Rende Sandro Principe e del direttore generale dell’Ateneo Candeloro Bellantoni.

A illustrare le finalità del progetto Gaetano Palombelli, responsabile dell’Area istituzionale e appalti dell’UPI, mentre Vincenzo Fortunato ha avuto il compito di presentare il lavoro scientifico dell’Università della Calabria.

La ricerca coordinata da Fortunato

Finanziato nell’ambito del Programma Azione Coesione Complementare al PON «Governance e Capacità Istituzionale» 2014-2020, il progetto coinvolge 29 Province di sette regioni del Mezzogiorno.

Il gruppo di ricerca dell’UniCal, coordinato da Vincenzo Fortunato e composto da Daniele D’Alessandro, Diego D’Amico, Carmela Guarascio e Francesco Rota, ha studiato il funzionamento delle Stazioni Uniche Appaltanti (SUA). Si tratta di strutture che possono aiutare soprattutto i piccoli Comuni, spesso privi di personale specializzato, a gestire le gare per la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi.

Il gruppo di lavoro dell’UniCal ha cercato di comprendere le ragioni delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni, andando oltre il controllo dei tempi delle gare svolto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

«Oltre a monitorare i tempi di gara – sottolinea Fortunato – il questionario del progetto P.A.C.T. indaga le cause strutturali ed organizzative degli eventuali ritardi, orientando l’analisi verso una efficienza di risultato complessivo anziché meramente formale».

Quanto personale è a disposizione degli uffici? Quali competenze possiede? Di quali strumenti tecnologici dispone? Sono alcune delle questioni affrontate dai ricercatori dell’Ateneo calabrese.

La fotografia delle Province meridionali

Particolarmente interessanti i risultati dell’indagine illustrati da Daniele D’Alessandro, vicedirettore della Scuola, cui è seguita la relazione di Diego D’Amico sulle linee guida per il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti.

Delle 29 Province coinvolte nella ricerca, cinque (17,2%) presentano un quadro organizzativo avanzato: Caserta, Cosenza, Lecce, Potenza e Oristano. Dispongono di strumenti digitali per il controllo delle procedure e hanno maturato una significativa esperienza nella gestione delle gare per conto dei Comuni.

Diciassette Province (58,6%), tra cui Catanzaro, si collocano in una fascia intermedia. Gestiscono un numero rilevante di gare, ma soffrono la carenza di personale specializzato e di adeguati strumenti tecnologici.

Le restanti sette Province (24,1%), tra le quali Crotone e Vibo Valentia, operano in condizioni di maggiore difficoltà, con uffici che in alcuni casi possono contare soltanto su una o due unità di personale.

Un dato positivo per la Calabria è rappresentato dalla presenza della Provincia di Cosenza nel gruppo delle cinque realtà con un quadro organizzativo avanzato.

Le esperienze delle amministrazioni

La giornata di studi ha dedicato ampio spazio alle esperienze maturate nei territori. Nella sessione moderata da Laura Lentini, project manager dell’UPI, il programma ha previsto gli interventi di Tiziana De Durante della Provincia di Lecce e Stefania Lup, responsabile della SUA della Provincia di Avellino.

Ad Alessio Dragoni e Sergio Agostinelli di SciamLab è stata affidata la presentazione degli strumenti digitali per il monitoraggio degli appalti e degli investimenti provinciali.

Alla tavola rotonda conclusiva, moderata da Francesco Carnovale, esperto dell’UPI, erano chiamati a intervenire Ciriaco Di Talia, segretario generale della Provincia di Cosenza, Fabio De Marco, dirigente della SUA della Provincia di Brescia, Pasquale Laghi e Carmela Guarascio dell’UniCal e Paolo Del Vecchio, avvocato dello Stato. A Francesco Rota sono state affidate le conclusioni.

La formazione delle classi dirigenti

Il lavoro coordinato da Fortunato ha già permesso di individuare le esigenze formative del personale delle amministrazioni provinciali e di avviare le attività di formazione.

«I risultati della rilevazione – evidenzia il direttore della Scuola – costituiscono la base empirica per l’elaborazione delle linee guida sull’organizzazione e la gestione delle SUA e per la definizione di piani formativi mirati».

Sotto la direzione di Vincenzo Fortunato, la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’UniCal ha notevolmente ampliato il proprio campo di lavoro scientifico e formativo. La collaborazione con l’UPI testimonia la capacità della Scuola di operare su scala nazionale, mettendo il patrimonio di conoscenze dell’università al servizio delle istituzioni.

«Attraverso questa sinergia tra ricerca accademica e azione istituzionale – osserva Fortunato – il progetto P.A.C.T. anticipa le sfide poste dal nuovo sistema di qualificazione, restituendo alle Province una centralità tecnica indispensabile per accompagnare gli enti locali nella gestione efficiente degli investimenti pubblici».

La questione meridionale è anche una questione di formazione delle classi dirigenti e di qualità della cultura amministrativa. Nei nostri territori le debolezze delle amministrazioni pubbliche si traducono spesso in una negazione dei diritti di cittadinanza.

Investire nella formazione di quanti lavorano nelle istituzioni significa investire nella cultura dello Stato, nella sua credibilità, nella sua capacità di dare risposte ai bisogni delle persone. È questa una delle grandi responsabilità scientifiche, culturali e morali delle università meridionali.