Si terrà, sabato 5 dicembre a Cosenza, il convegno sulle Aree per l’Innovazione. Modera il dibattito l'on. Sebastiano Barbanti

“Ripartire dalla Crisi economica che la nostra regione sta vivendo come opportunità per creare nuove e più favorevoli condizioni per lo sviluppo economico”. Questo uno dei temi al centro del dibattito che si terrà sabato 5 Dicembre presso la Sala Nova del Palazzo della Provincia di Cosenza. Il convegno sulle Aree per l’Innovazione vedrà gli interventi della dott.ssa Maria Cocciolo, direttore generale di Confcommercio Cosenza, del dott. Pasquale Giustiniani, direttore generale Federazione BCC Calabria, del dott. Francesco Rosa, Presidente di CNA Calabria, del dott. Franco Napoli, presidente di CONFAPI Calabria, ed infine del prof. Pietro Paganini della John Cabot University, prestigiosa università americana a Roma e founder di “Competere.Eu”, ispiratore delle API come attrattore di investitori ed imprenditori in Italia ed in particolare al Sud.

L'intervento della dott.ssa Cocciolo si occuperà di quali sono le barriere alla crescita che impediscono la crescita economica ed il sostegno all’innovazione. Il dott. Napoli invece evidenzierà come l’innovazione possa nascere anche dall’attrattiva di un territorio, dalla sua capacità di creare una rete di interconnessioni, di individuare, allevare e trattenere i talenti. La domanda alla quale si cercherà di dare una risposta nel corso del convegno è: Se luoghi geograficamente inospitali come Dubai, Hong Kong, Singapore e Shenzhen sono riusciti ad attirare investitori da tutto il mondo, se ci fosse la volontà politica, cosa potremmo fare in aree come quelle del Porto di Gioia Tauro o di altre zone del Sud, certamente più attraenti geograficamente?. Modera il dibattito l'on. Sebastiano Barbanti.