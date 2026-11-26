Un risultato storico, atteso da circa 27 anni che segna uno spartiacque storico per le relazioni sindacali e per i diritti del personale pubblico in Calabria. Così il Segretario Generale Fp Cgil Calabria Bruno Schipano commenta la sottoscrizione del primo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CIDA) che trova finalmente applicazione per le lavoratrici e i lavoratori del Comparto di ARPAL Calabria (valido per il triennio 2026-2028 per la parte normativa e per l’annualità 2026 per la parte economica).

A giocare un ruolo fondamentale il percorso di trasformazione dell'ex Azienda Calabria Lavoro in ente pubblico non economico strumentale della Regione (Legge regionale n. 25/2023), che oggi garantisce per la prima volta tutele certe, regole condivise e un quadro strutturato di riconoscimento professionale a una platea complessiva di oltre 400 dipendenti (401 unità nella dotazione organica 2026-2028, di cui 297 operanti in convenzione a supporto delle strutture della Giunta regionale).

Al tavolo negoziale, la delegazione della FP CGIL (composta dal Segretario Generale FP CGIL Calabria Ferdinando Bruno Schipano, dalla Segretaria FP CGIL Area Metropolitana Francesca Galatti e dai dirigenti sindacali Romualdo Lentini e Paola Palermo, dipendente dell’Agenzia) ha offerto un contributo di merito sostanziale, ponendo al centro del confronto i principi della trasparenza, della parità di trattamento e della piena valorizzazione di tutto il personale.

I contenuti e i benefici dell’intesa

Sul piano economico, l’accordo mobilita complessivamente un milione e mezzo di euro (comprensivi di 380mila euro di oneri a carico dell’Ente), definendo un Fondo delle risorse decentrate pari a un milione 120mila euro destinato al salario accessorio: 167.206 euro per l’indennità di comparto, 194.800 euro per le indennità di specifiche responsabilità e 757.994 euro per la performance organizzativa e individuale (oltre alle eventuali somme residue non utilizzate).

Accanto all’introduzione di strumenti fondamentali di welfare e organizzazione del lavoro come la banca delle ore, la regolamentazione del lavoro agile e il riconoscimento delle indennità legate all’iscrizione ad albi e ordini professionali, grazie all’azione determinante della FP CGIL l’intesa sancisce importanti garanzie:

Buoni pasto in regime di lavoro agile con decorrenza retroattiva: Viene garantita la corretta applicazione delle norme contrattuali, riconoscendo il buono pasto (del valore nominale di 7 euro) a chiunque lo abbia maturato a partire dal giorno successivo alla firma del CCNL 2022-2024, ovvero con decorrenza retroattiva dal 24 febbraio 2026.

Viene garantita la corretta applicazione delle norme contrattuali, riconoscendo il buono pasto (del valore nominale di 7 euro) a chiunque lo abbia maturato a partire dal giorno successivo alla firma del CCNL 2022-2024, ovvero con Flessibilità oraria in entrata e in uscita: Viene consolidato un sistema di flessibilità più moderno e attento alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro: oltre alla fascia di flessibilità in entrata fissata fino alle ore 9:30 , è stata sancita l’uniformazione dell’avvio della flessibilità in uscita alle ore 13:30 anche per chi effettua l’orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, allineandola alla pausa pranzo ed evitando rigidità operative.

Viene consolidato un sistema di flessibilità più moderno e attento alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro: oltre alla fascia di flessibilità in entrata fissata , è stata sancita l’uniformazione dell’avvio della flessibilità in uscita alle ore 13:30 anche per chi effettua l’orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, allineandola alla pausa pranzo ed evitando rigidità operative. Criteri oggettivi per le specifiche responsabilità: È stata ottenuta l’attivazione immediata di un tavolo tecnico per definire parametri rigidi, oggettivi e proporzionali nell’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità, assicurando equità sia al personale in servizio negli uffici ARPAL, sia a quello distaccato presso i Dipartimenti della Regione Calabria, soggetto alla valutazione di dirigenti esterni ai ruoli dell’Agenzia.

È stata ottenuta l’attivazione immediata di un tavolo tecnico per definire parametri rigidi, oggettivi e proporzionali nell’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità, assicurando equità sia al personale in servizio negli uffici ARPAL, sia a quello distaccato presso i Dipartimenti della Regione Calabria, soggetto alla valutazione di dirigenti esterni ai ruoli dell’Agenzia. Progressioni economiche, un diritto salariale strutturale da attivare dal 2027: Per l’annualità 2026 non è stato possibile attivare le progressioni economiche poiché ai lavoratori non sono state somministrate le schede di valutazione negli anni precedenti. La FP CGIL ha pertanto posto come condizione imprescindibile l’immediata predisposizione del sistema di valutazione affinché dal prossimo anno l’istituto venga obbligatoriamente attivato . Dal punto di vista sindacale, infatti, le progressioni economiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti della contrattazione: a differenza dei premi legati alla produttività una tantum, esse si inglobano nello stipendio tabellare in maniera continuativa e stabile , garantendo un incremento fisso e strutturale della retribuzione, difendendo il potere d’acquisto nel tempo e producendo effetti positivi anche sul trattamento previdenziale e di fine rapporto.

Per l’annualità 2026 non è stato possibile attivare le progressioni economiche poiché ai lavoratori non sono state somministrate le schede di valutazione negli anni precedenti. La FP CGIL ha pertanto posto come condizione imprescindibile l’immediata predisposizione del sistema di valutazione affinché dal prossimo anno l’istituto venga . Dal punto di vista sindacale, infatti, le progressioni economiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti della contrattazione: a differenza dei premi legati alla produttività una tantum, esse si inglobano nello stipendio tabellare in maniera , garantendo un incremento fisso e strutturale della retribuzione, difendendo il potere d’acquisto nel tempo e producendo effetti positivi anche sul trattamento previdenziale e di fine rapporto. Soluzioni per i progetti obiettivo e monitoraggio costante: È stata ribadita la necessità di individuare soluzioni operative immediate per sbloccare e liquidare le attività già svolte dai lavoratori sulla base di decreti autorizzativi, affiancando all’accordo un percorso di verifica costante sull’attuazione di tutti gli istituti contrattuali.

«L’attivazione del primo Contratto Integrativo di Arpal Calabria rappresenta un momento epocale, una conquista storica che restituisce dignità contrattuale, certezza dei diritti e strumenti concreti di tutela a centinaia di lavoratrici e lavoratori che per quasi tre decenni ne erano rimasti privi», dichiara Ferdinando Bruno Schipano, Segretario Generale della FP CGIL Calabria.

«Siamo tornati al tavolo della delegazione trattante con rinnovata determinazione a seguito della recente sottoscrizione del nuovo CCNL 2025-2027, dopo un periodo di assenza coerente e consapevole legato alla mancata firma di un precedente contratto nazionale che avevamo giudicato fortemente penalizzante. La FP CGIL torna a sedersi ai tavoli di trattativa per dare il proprio contributo e incidere nei luoghi di lavoro per difendere i diritti, garantire trasparenza, riequilibrare le differenze tra settori e assicurare regole certe nella distribuzione delle risorse», prosegue Schipano.

«Oggi celebriamo una svolta fondamentale, ma per noi questo accordo non è un punto di arrivo bensì una base di partenza. Vigileremo sulla rapida applicazione dei regolamenti, sull’avvio delle schede di valutazione per garantire le progressioni economiche dal 2027 e sullo sblocco dei progetti obiettivo. Allo stesso tempo – conclude - lavoreremo da subito su due priorità strategiche non più rinviabili: nell’immediato, il superamento definitivo del part-time con la trasformazione dei contratti dalle attuali 30 alle 36 ore settimanali, e l’avvio di un piano di mobilità verso la Regione Calabria, una scelta di buon senso istituzionale che consentirebbe di rendere l’Agenzia più snella ed efficiente e, al contempo, darebbe finalmente una risposta strutturale a quei lavoratori che da anni sono già pienamente integrati e operativi nei vari Dipartimenti della Giunta regionale».