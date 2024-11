Il seminario promosso da “Territorio solidale” e che vedrà la partecipazione di Invitalia si terrà domani, 4 aprile, al Centro Laboratoriale di Piazza Sette Canali

Finanzia le idee. È, questo, il titolo del workshop promosso da “Territorio solidale” che si terrà il prossimo martedì 4 aprile al Centro Laboratoriale di Piazza Sette Canali, nel centro storico di Paola.



Nuove imprese a tasso zero, finanziamenti per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori fino a 1,5 milioni di euro fino al 75% delle spese totali ammissibili. Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Se ne discuterà con gli esperti Invitalia.



Il programma dell’incontro prevede alle ore 9,30, l’intervento introduttivo ai lavori del Coordinatore di Territorio Solidale Luca Mannarino e a seguire i saluti del Sindaco Basilio Ferrari.



Lo strumento nuove imprese a tasso zero, l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. È l’argomento che sarà trattato da Massimo Calzoni di Invitalia, che, nello specifico, spiegherà cos’è, come funzionano gli incentivi del programma e quali sono le attività realizzabili ed i settori a cui si applicano.