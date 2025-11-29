Nei primi nove mesi del 2025 l'Inps ha erogato per l'assegno unico e universale per i figli a carico 14,747 miliardi di euro. Sono 6.221.800 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.843.676 figli: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025). L’importo medio mensile per richiedente è stato di 273 euro. Sono i dati pubblicati oggi dall'Osservatorio Inps sull'assegno unico. Risultano più contributi concessi al Nord che al Sud e nelle Isole. La regione con il maggior numero di assegni unici è la Lombardia, che rappresenta il 17,9% del totale. Seguono la Campania con il 10% ed il Lazio con il 9,6%.

Il Sud e al Calabria

Il Sud mette insieme meno di un terzo degli assegni. La Calabria è tra le dieci regioni con il maggior numero di figli a carico che hanno ottenuto il contributo. Nella nostra regione da gennaio a settembre scorso i richiedenti sono stati 205.049 con 334.743 figli a carico. L’importo medio mensile per richiedente è stato di 319 euro mentre l’importo medio mensile per figlio è stato di 196 euro.

Le regioni con il maggior numero di famiglie con figli a carico a cui è stato versato il contributo sono la Lombardia con 62.519, il 18,9%, la Campania con 32.951, il 9,9% ed il Lazio con 31.902 figli, il 9,6%.