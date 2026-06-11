Il prezzo medio regionale si attesta a 558,31 euro, con differenze significative tra le province. Il report dell’osservatorio di Segugio.it
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A maggio in Calabria il prezzo medio dell’assicurazione auto si è attestato a 558,31 euro, in crescita del 9,35% rispetto allo stesso periodo del 2025.
È quanto rileva l’osservatorio assicurativo di Segugio.it spiegando come «gli utenti che confrontano le offerte con 23-30 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della polizza possono arrivare a risparmiare 147,72 euro in media rispetto a coloro che aspettano il giorno della scadenza».
Guardando al dettaglio provinciale, a Cosenza si registrano i prezzi più bassi, con una media di 499,35 euro, mentre in quella di Crotone il costo per l’Rc auto è il più alto dell’intera regione, con la media che raggiunge i 668,68 euro.
Qui i prezzi rispetto allo stesso periodo del 2025 sono aumentati del 5,60%, mentre la provincia dove si registra il rincaro annuale maggiore è quella di Cosenza, che fa registrare un +13,76%.
A Vibo Valentia, invece, si osserva l’unica diminuzione della regione: -6,92% per un prezzo medio di 568,37 euro.
A Catanzaro, invece, la spesa media si attesta a 523,88 euro.