L’ente che gestisce le risorse idriche in Calabria: «Mai sottratti a richieste del Consiglio regionale»

«I commissari liquidatori della Sorical non si sono mai sottratti alle prerogative del Consiglio regionale ed hanno sempre collaborato alle richieste di chiarimento, tant’è che nel 2019 sono stati auditi, in due distinte sedute, sia dalla Commissione Vigilanza che dalla Commissione Bilancio. Giovedì scorso, 18 luglio, alle ore 16,28, l’Ufficio Legale della Sorical ha comunicato formalmente alla segreteria amministrativa dalla Commissione Vigilanza l’impossibilità dei commissari a partecipare alla seduta, causa impegni precedenti». Lo precisa, con una nota, la società che gestisce le risorse idriche regionali. «I Commissari liquidatori - si legge infine -restano in attesa di una nuova convocazione».

LEGGI ANCHE:

Assunzioni Sorical, l’ira di Guccione: «Aspettiamo ancora i documenti»

Indagine appalti, Incarnato: «Alla Sorical prendo solo 4.200 euro netti»