Nei primi sei mesi del 2026 il Pil della Calabria sarebbe cresciuto in termini reali dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025 . È quanto rileva la Banca d'Italia nell'aggiornamento congiunturale dell'economia calabrese. Un valore - evidenzia l'istituto - «lievemente superiore a quello del Mezzogiorno e del Paese. Nel primo semestre dell'anno «l'attività economica in Calabria ha continuato a espandersi moderatamente ma in prospettiva il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza , legati al protrarsi delle tensioni inflazionistiche dovute all'aumento dei costi energetici e alle possibili ricadute sulle attività produttive e sui consumi » , rileva Bankitalia.

Sul fronte lavoro il numero di occupati è cresciuto dell'1,6% rispetto ai primi sei mesi del 2025. A trainare è il lavoro autonomo, mentre cala il lavoro dipendente . «L'incremento - osserva Bankitalia - sebbene meno intenso dello scorso anno (5%), è stato superiore a quello medio nazionale (0,6%) e del Sud (0,9%)». Il tasso di occupazione è salito al 47,4% tuttavia il divario dal tasso medio nazionale rimane ancora ampio, pari a 15,6 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione è sceso di oltre 2 punti percentuali, al 9,1% (5,6 in Italia). Sostanzialmente invariata la partecipazione al mercato del lavoro con il tasso di attività attestato al 52,3% (66,9 in Italia), valore analogo a quello dei primi semestri dell'ultimo biennio.