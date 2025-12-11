Presentati nella sede storica di corso Vittorio Veneto i nuovi spazi e i servizi che saranno erogati per un luogo che resta punto di riferimento per soci, clienti e comunità. Il presidente Paldino: «Scelta che richiama l’attenzione al territorio di questo istituto»

Il 10 dicembre la BCC Mediocrati ha inaugurato la sua filiale completamente rinnovata nel centro storico di Bisignano, città in cui la banca nacque nel 1906.

La rinnovata filiale, ubicata nella sua sede storica di corso Vittorio Veneto, è progettata per essere moderna, funzionale e inclusiva, con spazi pensati per l’accessibilità delle persone con disabilità, tra cui uno sportello dedicato, per garantire a tutti i soci e clienti un servizio efficiente e attento. «Questa scelta riflette i valori di inclusione e responsabilità sociale e l’attenzione al territorio che da sempre guidano l’operato della Banca», ha sottolineato il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino durante la cerimonia di inaugurazione.

«La scelta di rimanere con la filiale in questo luogo simbolo conferma la volontà di rimanere fedeli alle nostre radici e di continuare a operare al servizio della comunità locale», ha aggiunto il presidente Paldino. «Qui, 120 anni fa, grazie a Don Carlo De Cardona e a un gruppo di “audaci operai”, come si legge sulla targa all’ingresso della filiale, è iniziata la storia della Banca, come cassa rurale poi divenuta, 25 anni fa, BCC Mediocrati con la fusione con la cassa rurale di Luzzi e Rota Greca».

Parole di stima e apprezzamento sono arrivate dal sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, e dal parroco, don Cesare De Rosis, che durante la cerimonia hanno sottolineato la vicinanza della Banca al territorio.

«La filiale di Bisignano è la prima della BCC Mediocrati per raccolta diretta, che ammonta a 9 milioni di euro: risorse che restano sul territorio a sostegno delle famiglie, delle imprese e dei loro progetti. Un altro dato significativo è il numero dei soci, che attualmente sono 801, il più alto tra tutte le filiali», ha ricordato, durante l’inaugurazione, il direttore generale della Banca, Stefano Morelli.

«Negli anni la Banca è cresciuta, servendo oggi oltre 100 comuni della provincia di Cosenza. Questo sviluppo è stato possibile grazie all’impegno costante e alla fiducia delle comunità locali, tra cui quella di Bisignano», ha dichiarato il presidente Nicola Paldino. La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro e la benedizione dei locali.