È una vittoria dal gusto amaro quella che i portuali di Gioia Tauro hanno incassato stamattina. È arrivata, infatti, la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Palmi che ha disposto il reintegro dei primi 20 lavoratori, dei 377, che erano stati licenziati dal terminalista dello scalo gioiese, Medcenter. Il tribunale ha condannato l’azienda a risarcire i lavoratori di 12 mensilità. Somma che dovrà essere detratta dall’indennità che i portuali hanno percepito per il collocamento in Agenzia. Una vittoria amara, si diceva, perché per i 20 che dovranno adesso essere riposizionati nell’azienda, altri 20 dovranno essere licenziati, così come previsto dall’accordo siglato con le parti sociali. Sono attesi per le prossime settimane i pronunciamenti del Tribunale del lavoro di Palmi sugli altri operai licenziati nell’estate 2017.