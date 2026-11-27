Chi conosce la Calabria soltanto attraverso le cronache giudiziarie la immagina come un grande deposito di beni sottratti alle cosche. I numeri sembrano dargli ragione. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, aggiornati a maggio 2026, la Calabria è la terza regione d'Italia per immobili confiscati già destinati, 3.566, dopo la Sicilia con 9.570 e la Campania con 4.014.

Non è un caso. Questa è la terra in cui la 'ndrangheta ha accumulato per decenni case, terreni, alberghi, imprese edili e commerciali. Ma è anche la terra in cui magistratura e forze dell'ordine hanno costruito la scuola più avanzata nell'aggressione ai patrimoni mafiosi. Le misure di prevenzione patrimoniale del codice antimafia, il decreto legislativo 159 del 2011, qui sono diventate un mestiere quotidiano, e non a caso a Reggio Calabria ha sede uno degli uffici nazionali dell'Agenzia.

Fermarsi a questa lettura, però, sarebbe un errore. La quantità di beni confiscati misura la forza del contrasto, non la natura di un territorio. La Calabria è anche altro, ed è molto di più. Nel primo semestre del 2026, secondo l'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia diffuso il 10 novembre a Catanzaro, il prodotto regionale è cresciuto dell'1,3 per cento, un po' più del Mezzogiorno e della media nazionale. L'occupazione è salita più che nel resto del Paese e la qualità del credito alle imprese è migliorata. Ci sono un'agricoltura che pesa sul valore aggiunto più che nel resto del Sud, un turismo che prova ad allungarsi oltre la stagione, coste e borghi che attirano investimenti.

Proprio per questo il patrimonio confiscato non è un fardello da custodire ma una risorsa da rimettere in circolo. Ogni immobile restituito alla collettività e ogni azienda che continua a lavorare dimostrano che la legalità conviene, anche in termini economici.

È in questa chiave che va letta, e accolta con favore, la proposta che il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha formulato il 9 novembre a Diamante, durante l'inaugurazione del commissariato di Polizia di Cirella, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Occhiuto ha annunciato di voler avviare in Calabria un progetto pilota sul riutilizzo delle imprese confiscate alla 'ndrangheta, «analogamente a quanto avviene per i beni». L'idea è un'innovazione normativa che coinvolga pubblico e privato e imprenditori iscritti in una «white list» che ne certifichi la distanza dagli ambienti criminali. Imprese depurate dai condizionamenti, ha detto, possono essere una risorsa per lo sviluppo dei territori e un'occasione di lavoro, e riuscirci sarebbe «una concreta dimostrazione della forza dello Stato».

È un'intuizione giusta, perché coglie il punto più debole dell'intero sistema. Sugli immobili la Calabria ha fatto passi importanti, e lo stesso Occhiuto ha ricordato che la regione è tra quelle con le più alte percentuali di affidamento dei beni. Il merito va diviso tra più soggetti.

Va riconosciuto anzitutto alla sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, che esercita la delega del ministro sui beni confiscati con un'attenzione particolare, e che da calabrese conosce il peso che questi patrimoni hanno nelle comunità. Ha accompagnato i protocolli tra l'Agenzia e le Regioni, compresa la Calabria, e il dialogo con il sistema bancario e con le imprese. Va riconosciuto poi all'Agenzia, oggi diretta dal prefetto Maria Rosaria Laganà, dove lavorano funzionari e dirigenti di competenza elevata. Chi, come chi scrive, opera da amministratore giudiziario e da coadiutore dell'Agenzia lo vede ogni giorno. La gestione delle aziende e dei patrimoni confiscati è diventata più dinamica, più attenta ai conti, più capace di dialogare con i tribunali, con gli amministratori e con il territorio. Non è poco, per una struttura nata nel 2010 e chiamata a governare un patrimonio immenso.

Il problema è che la buona amministrazione, da sola, non basta. Al 9 novembre 2025 la banca dati dell'Agenzia contava in Italia 43.326 immobili e 4.836 aziende in stato di confisca, e il solo valore degli immobili supera i 4,6 miliardi di euro. Sulle aziende i numeri sono impietosi. Secondo il rapporto Eurispes presentato al Senato, circa il 95 per cento delle imprese confiscate viene avviato alla liquidazione. La Corte dei conti ha rilevato che, su circa tremila aziende gestite dall'Agenzia, appena il 5 per cento, circa 150, è attiva sul mercato. La stessa strategia regionale calabrese sui beni confiscati stima un tasso di fallimento delle aziende vicino al 90 per cento.

Le ragioni le conosce bene chi ha amministrato un'azienda sequestrata. L'impresa mafiosa vive di un vantaggio competitivo illecito, fatto di fornitori intimiditi, concorrenti scoraggiati, lavoro irregolare, liquidità di provenienza opaca. Quando lo Stato la prende in mano quel vantaggio scompare in un giorno, mentre i costi della legalità arrivano tutti insieme. Le banche revocano gli affidamenti o pretendono il rientro e i clienti si allontanano. E i tempi del procedimento, tra sequestro, confisca di primo grado e confisca definitiva, si misurano in anni.

C'è poi un equivoco da sgombrare. I debiti anteriori al sequestro non gravano sulla gestione, perché il codice antimafia li congela. Dal sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive (articolo 55), e i creditori vengono soddisfatti solo dopo la confisca, previa verifica della buona fede e dei crediti davanti al giudice delegato (articoli 52 e 57 e seguenti) e comunque nel limite del 60 per cento del valore dei beni (articolo 53). Il pagamento di un debito anteriore durante la gestione resta un'eccezione, autorizzata dal giudice quando serve alla prosecuzione dell'attività (articolo 54-bis).

Il problema, dunque, non è il passato ma il presente. Nessuno vende a un'azienda confiscata se non contro pagamento allo scarico, anche quando a gestirla è lo Stato. Fornitori e banche vedono un'impresa dal futuro incerto, e il credito commerciale, che per ogni piccola azienda è la prima fonte di finanziamento, sparisce. Un'impresa che paga in contanti ogni consegna e incassa a sessanta o novanta giorni brucia la cassa in pochi mesi.

Il codice antimafia prevede strumenti di sostegno, come le misure finanziarie dell'articolo 41-bis e l'affitto o la vendita dell'azienda, anche a cooperative di lavoratori, previsti dall'articolo 48, comma 8. Sono però strumenti pensati per un'impresa da custodire, non per un'impresa da far competere.

Per questo serve un intervento del legislatore, e la proposta di Occhiuto può esserne il banco di prova. Le direttrici sono chiare. Occorre un accesso al credito che non si interrompa con il sequestro, con una garanzia pubblica dedicata e lo stop alle revoche degli affidamenti finché l'azienda è nelle mani dello Stato. Occorre una garanzia pubblica sui crediti dei fornitori, perché chi vende a un'azienda confiscata possa concedere le normali dilazioni senza pretendere il pagamento allo scarico. Occorrono tempi più rapidi per affidare le aziende vitali a imprenditori selezionati e ai lavoratori, prima che il valore si disperda. Occorre infine una premialità fiscale e contributiva per chi rileva o affianca queste imprese, che oggi non ha alcun incentivo a farlo.

In questo percorso i commercialisti vanno coinvolti fin dall'inizio, non chiamati a cose fatte. Sono loro, come amministratori giudiziari e coadiutori dell'Agenzia, a tenere ogni giorno i conti di queste imprese, a trattare con le banche, a scrivere i piani industriali e a capire quali aziende possono reggere il mercato e quali no. Il CNDCEC collabora con l'Agenzia dal 2012 e quest'anno ha avviato con essa un corso nazionale per formare i professionisti chiamati a gestire e destinare beni e aziende. Nel nuovo Consiglio nazionale la delega alla crisi d'impresa e alle procedure concorsuali è affidata al calabrese Antonio Repaci, consigliere nazionale eletto per la Calabria. È a lui che il presidente Occhiuto dovrebbe guardare come interlocutore per costruire il progetto pilota. Repaci conosce la Calabria e conosce dall'interno la gestione della crisi d'impresa, e può portare al tavolo della Regione l'esperienza dei professionisti che queste aziende le amministrano davvero. Dal confronto tra Regione, Agenzia e Consiglio nazionale può nascere una proposta normativa solida da consegnare al legislatore.

In Sicilia la Regione ha già stanziato risorse per finanziamenti a tasso zero alle imprese sequestrate e confiscate. La Calabria può andare oltre e fare da laboratorio per una norma nazionale.

Il passaggio è decisivo. Un'azienda confiscata che chiude conferma, agli occhi di chi ci lavorava, la peggiore delle narrazioni, quella secondo cui con la 'ndrangheta si lavorava e con lo Stato si perde il posto. Un'azienda confiscata che resta sul mercato, paga stipendi e tasse e vende i suoi prodotti dimostra il contrario, ed è la risposta più efficace che le istituzioni possano dare. La Calabria ha i beni, ha le competenze, ha un'amministrazione che funziona. Ora servono le regole giuste perché il patrimonio tolto alle cosche diventi, davvero, ricchezza per tutti.

*Dottore commercialista, giornalista pubblicista