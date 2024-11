L’ex premier e leader di Forza Italia: «La sinistra per paura che diventasse il “Ponte di Silvio” col ministro Di Pietro ha bloccato tutto pagando anche le penali»

«Il centrodestra propone un grande piano "per il Sud" che comprende il Ponte sullo Stretto e anche un casinò a Taormina». Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando ad Assolombarda. « Il Ponte sullo Stretto - ha aggiunto l'ex premier e leader di FI -, noi lo avevamo già progettato, avevamo trovato i fondi, fatto l'appalto. Ma poi è arrivata la sinistra e per la paura che diventasse il 'Ponte di Silvio', col ministro Di Pietro ha bloccato tutto pagando anche le penali. No, bisogna assolutamente farlo sennò il costo logistico e il non avere continuità territoriale con l'Italia toglie competitività alle imprese siciliane». Poi, ha specificato Berlusconi, bisogna fare una "casa da giuoco a Taormina" e un "piano Marshall" per realizzare strade e ferrovie soprattutto in Sicilia.