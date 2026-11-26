Il Black Friday si consolida come uno dei momenti cruciali per i consumi delle famiglie italiane, generando nella sola settimana promozionale un volume d'affari complessivo pari a 6,6 miliardi di euro. Secondo le stime diffuse dall'Ufficio Studi Confcommercio, la spesa media pro capite raggiunge quest'anno i 262 euro.

Il valore complessivo delle vendite registra una crescita del 3,1% rispetto al 2025 e un incremento del 131% rispetto al 2018, confermando il ruolo sempre più rilevante assunto da questa iniziativa nella programmazione commerciale.

La svolta multicanale: l'integrazione tra fisico e digitale

Uno degli elementi più significativi che emerge dall'analisi riguarda le abitudini d'acquisto: il mercato italiano si presenta nettamente orientato alla multicanalità.

Ben il 72,1% degli italiani dichiara di utilizzare sia i negozi fisici sia le piattaforme online per effettuare i propri acquisti. Il 22,6% dei consumatori sceglie di acquistare esclusivamente tramite i canali online. Soltanto il 5,3% degli intervistati si affida in modo esclusivo ai punti vendita tradizionali.

Vetrine virtuali vs acquisti in negozio

Tra le ragioni che spingono a scegliere il negozio, prevale la possibilità di vedere, toccare e provare i prodotti prima di comprarli (55,3%). Seguono la convenienza di prezzi, sconti e promozioni (47,4%), la possibilità di avere subito il prodotto senza attendere la consegna (37,9%) e una maggiore facilità nella gestione di cambi e resi più l’assistenza post-vendita (35,6%). Rilevante anche la volontà di sostenere i negozi e l'economia del territorio, indicata dal 28,6% degli intervistati.

Sul piano del fatturato, le vendite generate online rappresentano poco meno di due terzi rispetto a quelle registrate nei negozi fisici, con un volume d'affari quasi doppio e dinamiche di crescita analoghe per entrambi i canali.

L'effetto Natale e lo spostamento delle spese a novembre

La settimana di promozioni del Black Friday rappresenta anche una leva strategica per le festività imminenti: il 70% dei consumatori sfrutta gli sconti per anticipare i regali di Natale, una percentuale in moderata crescita rispetto all'anno precedente.

Dalle analisi storiche emerge inoltre che tra il 10% e il 15% di queste spese si configura come un vero e proprio consumo aggiuntivo, piuttosto che come una semplice anticipazione di acquisti che si sarebbero comunque verificati a dicembre. Questa tendenza ha progressivamente modificato l'equilibrio delle vendite al dettaglio non alimentari: rispetto al 2019, la quota del mese di novembre sul totale annuo in valore è salita dall'8,9% al 9,1%.

Propensione all'acquisto e settori trainanti

In merito all'interesse dimostrato dalla popolazione, l'indagine condotta da Confcommercio-Format evidenzia che la quota di italiani maggiorenni orientati ad acquistare durante il Black Friday 2026 si attesta tra il 42,5% e il 65,2%.

Abbigliamento ed elettronica si confermano in cima alle preferenze, rispettivamente con il 56,2% e il 53,5% delle intenzioni di acquisto. Seguono i prodotti per la cura della persona, indicati dal 47% degli intervistati, in crescita di 7,7 punti percentuali rispetto al 2025. In aumento anche l'interesse per casa e arredamento, che passa dal 27% al 34,2% (+7,2 punti), e per gli articoli sportivi (+4,2 punti, al 25,2%). Tra gli altri prodotti ricercati figurano giocattoli e giochi per bambini (38%), calzature (37,2%), libri ed ebook (37%) e generi alimentari ed enogastronomici (35,9%).

Scelta accurata e consigli dall'IA

Nonostante l'attuale contesto economico segnato da elementi di incertezza, i consumatori mantengono un forte interesse verso le offerte promozionali.

Il comportamento d'acquisto appare sempre più consapevole: gli acquirenti arrivano all'appuntamento promozionale dopo aver svolto accurate ricerche preliminari, confrontando prezzi, specifiche tecniche ed offerte tramite piattaforme digitali e comparatori online.

C'è poi l'utilizzo sempre più frequente dell'IA. Alle domande corrispondono risposte in linea con le ricerche avviate. Una comodità che consente di risparmiare tempo senza neppure doversi prendere la briga di uscire di casa. Il prodotto selezionato può sempre essere apprezzato in negozio. Una convenienza, quella degli acquisti online, soprattutto per chi non ha negozi fisici nelle vicinanze. Costretto, fino all'avvento delle piattaforme online, a rinunciare ad opportunità offerte solo in contesti commerciali forti, forniti ed attrezzati di tutto punto.