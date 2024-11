Nella mattinata di ieri sono stati effettuati controlli amministrativi straordinari interforze presso il mercato rionale di via Giacomo Manna, che hanno visto l’impiego di aliquote di personale della Questura di Crotone, del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, del Reparto Mobile di Reggio Calabria, della Guardia di Finanza e dell’Arma Carabinieri di Crotone, nonché dei Nas. dei Carabinieri di Cosenza. I controlli hanno interessato attività di commercio in forma fissa ed itinerante di generi ortofrutticoli ed ittici presenti all’interno e nelle adiacenze dell’area mercato del rione di via Giacomo Manna.

Nello specifico, la Polizia di Stato ha controllato n. 34 attività di commercio, elevando 9 sanzioni amministrative, per un importo totale di oltre 38 mila euro ed effettuando 5 sequestri amministrativi per una tonnellata di prodotti ortofrutticoli. I prodotti ortofrutticoli, dopo aver interessato in merito il sindaco di Crotone, che ne ha disposto la confisca, sono stati devoluti a tre associazioni caritatevoli con sede in questo capoluogo.