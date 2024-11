Tutto rimandato a dopo il 18 luglio. Intorno al 22 o al 23 il commissario ad acta per il piano di rientro, Saverio Cotticelli, ha infatti nuovamente assunto l'impegno di ricevere gli idonei delle due graduatorie ancora valide - quella stilata dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e quella dell'ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria - per i profili di operatore sociosanitario. Il 18 luglio si terrà infatti a Roma una nuova riunione del tavolo Adduce per la verifica degli adempimenti del piano di rientro regionale e verranno stabiliti anche i piani di fabbisogno del personale di ogni singola azienda sanitaria e ospedaliera. Sarà, dunque, più chiaro il perimetro entro cui muoversi e i confini al di la del quale è possibile spingersi con le assunzioni. Gli idonei più volte hanno infatti chiesto il blocco dei concorsi banditi per il reperimento di figure professionali già presenti in graduatorie ancora in vigore. E sono tornati a chiederlo di nuovo questa mattina durante l'incontro che si è tenuto in Cittadella. Secondo quanto emerso, il commissario si sarebbe impegnato a non fare espletare più alcun concorso e a scorrere la graduatorie.

Luana Costa