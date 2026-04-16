Dal 14 aprile 2026 è possibile presentare la domanda per il Bonus nuovi nati, il contributo una tantum da 1.000 euro destinato alle famiglie. L’Inps ha ufficializzato l’apertura del servizio con un messaggio pubblicato nella stessa data, fornendo indicazioni utili sia sui requisiti sia sulle modalità di richiesta. Il bonus riguarda i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Bonus nuovi nati, i requisiti

L’agevolazione consiste in un contributo economico di 1.000 euro per ciascun figlio e può essere richiesto dalle famiglie che rispettano determinati requisiti. In particolare, è necessario avere un Isee per prestazioni familiari e per l’inclusione non superiore a 40.000 euro. Nel calcolo non vengono considerati gli importi percepiti con l’Assegno unico e universale, come chiarito dall’Inps.

Bonus nuovi nati, chi può accedere al bonus

Possono accedere al bonus i cittadini italiani, quelli appartenenti a uno Stato membro dell’Unione europea e anche i cittadini extra Ue, purché in possesso di specifici titoli di soggiorno. Tra questi rientrano il permesso di lungo periodo, il permesso unico di lavoro superiore a sei mesi o quello per motivi di ricerca della stessa durata. In ogni caso, è obbligatorio essere residenti in Italia dalla data dell’evento fino alla presentazione della domanda.

Quando inviare la richiesta per il bonus

La richiesta deve essere inviata entro 120 giorni dalla nascita, adozione o affidamento. Per gli eventi avvenuti prima dell’attivazione del servizio, il termine decorre dal 14 aprile 2026 e scade il 12 agosto 2026. La domanda deve essere presentata da uno dei genitori e, nel caso di genitori non conviventi, dal genitore residente con il minore. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita del diritto al bonus.

Bonus nuovi nati, domande online sul sito Inps

Le domande possono essere inoltrate esclusivamente online tramite il sito Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns, oppure tramite app mobile, Contact Center o patronati. Prima dell’invio, il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti e indicare la modalità di pagamento. L’erogazione avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande accolte, nei limiti delle risorse disponibili.