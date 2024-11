'Nel 2015 assunti 909 giovani grazie al bonus occupazionale'

Il Presidente della Regione Mario Oliverio e l’Assessore al Lavoro Federica Roccisano – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta – dopo la comunicazione dell’ultimo dato rilevato riguardante le assunzione con il bonus occupazionale, hanno dichiarato: “Finalmente in Calabria s’ iniziano a vedere i primi segnali di ripresa occupazionale: a dispetto di chi vorrebbe far credere che Garanzia Giovani sia uno strumento fallimentare in Calabria, oggi possiamo comunicare un dato positivo che riguarda le assunzioni dei giovani nell’ambito del bonus occupazionale. Ma, facciamo una breve cronistoria. Se nel mese di ottobre si registravano 383 giovani assunti grazie al bonus occupazionale, oggi con la chiusura del 2015 al 31 dicembre sono 909 persone assunte, di cui l’82% con un contratto a tempo indeterminato, registrando così un raddoppio delle assunzioni”. L'assessore Roccisano si dichiara particolarmente soddisfatta per il risultato ottenuto, sperando che il numero dei disoccupati diminuisca ancora di più e che pertanto continuerà l'impegno a favore della creazione di posti di lavoro e non più solo di precariato. “Ed è un dato ancora più soddisfacente - ha detto - se si considera che si danno risposte a quella fascia di soggetti, i giovani disoccupati, della quale fino a qualche tempo fa nessuno si occupava”