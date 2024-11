A Lamezia il seminario tecnico di Unioncamere. L’incentivo del governo per sostenere l’imprenditoria giovanile

Hanno risposto alla chiamata i giovani calabresi. Oltre sette mila le domande di partecipazione nella sola Calabria per l’incentivo Resto al sud volto a dare un’opportunità a chi vuole fare impresa nel Meridione. Destinatari gli under 36, 1.250 milioni di euro la dotazione finanziaria complessiva. Oggi a Lamezia Terme il seminario tecnico ospitato da UnionCamere per sostenere gli aspiranti imprenditori. Un sostegno di tipo tecnico – ha sottolineato il segretario generale Ferrara – le idee dovranno venire dai ragazzi, noi non suggeriamo nulla».

L’incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 35 per cento e il restante 65 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Ecco perché diventa fondamentale l’approvazione del progetto di parte di Abi. «Non si tratta dei classici finanziamenti a pioggia – ha spiegato il presidente della commissione regionale Abi Sergio Mazzarella – il progetto viene valutatoa da un punto di vista qualitativo e non solo quantitativo». Idee valide e sostenibili, insomma, per permettere ai giovani di restare nel territorio.



Ad introdurre i lavori il segretario generale di Unioncamere Calabria Maurizio Ferrara. A seguire per l'Abi Mazzarella. A tenere, invece, le redini degli interventi tecnici Giuseppe Glorioso, funzionario di Invitalia ed Enrico Mazza, presidente Sezione Servizi Unindustria Calabria che presenterà le attività della task force regionale “In Calabria”.