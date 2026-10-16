Autotrasportatori e cittadini manifestano pacificamente contro l'aumento dei prezzi e delle tariffe. Il primo cittadino richiama l'attenzione sulle difficoltà quotidiane

Non è una semplice protesta, ma un modo per evidenziare quelle esigenze e quelle problematiche concrete che ogni famiglia incontra quotidianamente. Per questo motivo stamattina autotrasportatori, lavoratori e famiglie hanno deciso a Bovalino di presidiare civilmente alcuni tratti della statale 106.

A loro la vicinanza e la solidarietà del sindaco Vincenzo Maesano: «La speranza è quella che si finisca di aumentare tariffe, prezzi ed altro a causa della guerra e si pensi davvero alle esigenze concrete della collettività – le parole del primo cittadino – Un grazie alle forze dell'ordine Polizia di Stato e Carabinieri che garantiscono la regolarità della circolazione».