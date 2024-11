Anche in Calabria arriveranno bus ecologici. L’investimento da 80 milioni di euro è stato annunciato in una nota stampa dalla senatrice 5s Bianca Laura Granato: «Il trasporto pubblico locale - dice - rappresenta uno strumento essenziale per aumentare la qualità della vita dei cittadini e ridurre le emissioni nocive per la salute per questo il Ministero dei Trasporti ha stanziato 2,2 miliardi di euro per le Regioni destinati all'acquisto di nuovi bus ecologici».

Di questi, 80 milioni andranno alla Calabria, «forse il territorio che soffre maggiormente la carenza di mezzi adeguati di trasporto pubblico locale nei centri urbani e nelle province». L'obiettivo è quello di rinnovare il parco dei bus con mezzi elettrici, a metano o a idrogeno: meno inquinanti e più moderni: «Sosteniamo così concretamente la mobilità sostenibile, uno dei punti più importanti dell'idea di progresso e di futuro che il Movimento 5 Stelle porta avanti da sempre».

«Spetterà al futuro presidente - conclude Bianca Laura Granato - utilizzare al meglio questi fondi. Siamo sicuri che se a prevalere il prossimo 26 gennaio alle elezioni sarà Francesco Aiello, questo avverrà di certo».