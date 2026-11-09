Braccia incrociate domani per quattro ore. Il sindacato contesta il mancato rispetto degli accordi, criticità legate ai turni di lavoro e alla sicurezza, disparità contrattuali tra i dipendenti
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La segreteria territoriale/regionale di Faisa Cisal comunica la proclamazione di uno sciopero di 4 ore per tutto il personale dipendente della società Busitalia Rail Service - B. U. Calabria (Gruppo Ferrovie dello stato) previsto per la giornata di domani, martedì 10 novembre.
L’astensione dal lavoro si svolgerà nella fascia oraria dalle ore 9:59 alle ore 13:59, nel pieno rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa vigente per il settore del trasporto pubblico locale.
«La decisione di ricorrere a questa azione di protesta – fa sapere il sindacato in una nota – nasce dal mancato rispetto degli accordi aziendali, le criticità legate ai turni di lavoro e alla sicurezza, il mancato passaggio al contratto di secondo livello che regola la vita lavorativa di tutti gli altri lavoratori Busitalia nell'intero territorio nazionale. Nonostante i tentativi di dialogo portati avanti da diversi mesi, successivamente all'acquisto del ramo aziendale Simet, avvenuto due anni fa, l'azienda non ha fornito risposte concrete alle legittime richieste dei lavoratori».
«Durante le quattro ore di sciopero – avverte Faisa Cisal – potranno verificarsi disagi, ritardi o cancellazioni delle autolinee gestite dall'azienda. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali secondo le modalità previste dalla legge».
«L'organizzazione sindacale Faisa Cisal si scusa fin da ora con l'utenza per gli eventuali disagi arrecati, sottolineando come la mobilitazione sia indispensabile non solo per tutelare i diritti e la dignità di chi lavora, ma anche – conclude – per garantire un servizio di trasporto pubblico sicuro ed efficiente per tutti i cittadini».