Invariati i prezzi per il gpl mentre nuovi rialzi si registrano per metano, +12 centesimi e per gnl, +11. I dati comunicati dai gestori

Aggiustamenti al rialzo sulla rete carburanti con i prezzi praticati di benzina e diesel che recepiscono gli aumenti decisi nei giorni scorsi dalle compagnie, nonostante le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso ieri in discesa (specialmente il diesel), con il Brent sceso sui 108 dollari dopo il rally degli ultimi due giorni sui 114 dollari.

L’elaborazione di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise vede un prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self che sale a 1,773 euro/litro con i diversi marchi compresi tra 1,752 e 1,799 euro/litro (no logo 1,764). Quanto al diesel self va a 1,769 euro/litro (contro 1,763), con le compagnie tra 1,760 e 1,781 euro/litro (no logo 1,765).

Il Gpl servito è a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,854, pompe bianche 0,851), il metano servito a 2,214 euro/kg (+12 cent, compagnie 2,305, pompe bianche 2,138) mentre il Gnl a 2,858 euro/kg (+11, compagnie 2,875 euro/kg, pompe bianche 2,844 euro/kg).