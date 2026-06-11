Successo per le aziende della regione nella prestigiosa competizione internazionale che ha visto il coinvolgimento di circa 1.400 etichette nella pregevole location di Pramaggiore (Venezia). L’assessore Gallo: «La qualità raggiunta dai nostri prodotti è il frutto del lavoro quotidiano dei viticoltori e delle cantine»

«Al XXIV Concorso enologico internazionale Città del vino la Calabria conquista ben 24 medaglie, un risultato di straordinario valore che premia la qualità, la passione e la capacità di innovare di un comparto sempre più protagonista sulla scena nazionale e internazionale». Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo commenta i riconoscimenti ottenuti dalla Calabria alla prestigiosa manifestazione internazionale itinerante - quest’anno svoltasi a Pramaggiore (Venezia) - che porta a casa tre gran medaglie d’oro, tredici medaglie d’oro e otto medaglie d’argento.

Quest’anno la competizione ha visto la partecipazione di circa 1.400 vini provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi esteri, valutati da una giuria di esperti composta da 65 commissari tra enologi, giornalisti, buyer e importatori, che degustano i vini alla cieca, rispettando l’ordine delle categorie in concorso, in modo trasparente ed imparziale.

«Questi prestigiosi riconoscimenti - ha proseguito Gallo - testimoniano il percorso di crescita compiuto dalle nostre aziende, capaci di coniugare tradizione, identità territoriale e innovazione produttiva. La qualità raggiunta dai vini calabresi è il frutto del lavoro quotidiano dei viticoltori e delle cantine, dell’attenzione alla sostenibilità e della valorizzazione dei nostri vitigni autoctoni, autentico patrimonio della regione, come il pecorello, il magliocco ed il gaglioppo, principe dei vitigni calabresi e anima del Cirò Doc, incoronato all’ultima edizione del Merano Wine Festival - Essenza Sud come il nebbiolo del sud».

«La Regione - ha concluso Gallo - continuerà a sostenere il comparto vitivinicolo attraverso politiche di valorizzazione, investimenti e iniziative di promozione sui mercati nazionali ed esteri, nella consapevolezza che il vino rappresenti uno dei principali ambasciatori della nostra identità».