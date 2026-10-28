Il mondo del wedding prende sempre più contezza della Calabria e delle sue grandi potenzialità. Atelier, fioristi, planner, arredamento, make-up, auto, hairstylist e tante stupende location in una filiera eventi comunque lunghissima. La conferma è arrivata dalla ventesima edizione di Calabria Sposi Fiera 2026, ospitata nel polo fieristico Colosimo di Catanzaro.

Mancuso

«Il progetto è stato un successo- ci ha detto la responsabile dell’Ufficio stampa Rosanna Mancuso – i buyers hanno scoperto non solo il territorio della nostra bella regione, ma hanno anche tante aziende volenterose e soprattutto capaci, in grado di realizzare dei matrimoni assolutamente al top con dei servizi ottimali»

«È stata una quattro giorni semplicemente meravigliosa – ci ha commentato

Di Francia

Giuseppe Di Francia, fondatore e direttore del Resort Caposperone di Palmi – finalmente si è arrivati ad avere un polo fieristico qui a Lido di Catanzaro, con spazi adeguati e temperature idonee al periodo. Io che da decenni frequento le fiere posso dire che rispetto alle solite tensostrutture qui c’è un clima ideale e non il solito caldo che frena la permanenza negli stand».

«Le spose? Rimangono sempre attratte da questi abiti – afferma Deborah

Parrottino

Parrottino, titolare di Aldo Gentile Boutique – si fermano e spesso con le mamme rimangono incatate dal fascino dell’abito bianco.La maggior parte non guarda nel prezzo ma ovviamente ci sono coppie che ne tengono conto».

Aziende giovani ed altre storiche che si evolvono nella modernità, nel solco della tradizione. «Mio padre ha iniziato nel lontano 1966 ed infatti in questa occasione abbiamo festeggiato i 60 anni di attività – ci dice orgoglioso Antonio Folino, titolare di Natura delle Pietre di

Folino

Lamezia Terme – una esperienza importante in una Fiera importante in cui intendiamo metterci a disposizione delle coppie calabresi»

Nonostante la flessione delle cerimonie iniziali il settore non conosce confini.

«Si, forse c'è un lieve calo nei matrimoni però – obietta ancora Mancuso – aumentano anche eventi di altro genere, perché ci sono i diciottesimi, le feste di laurea e tanti altri eventi oltre a quelli nuziali».

Una larga zona della Fiera, quella della ristorazione, è appannaggio di Riva

Gallo

Restaurante & Lounge Bar di Falerna. «Per noi è la prima volta – dice il giovane titolare Roberto Gallo – e qui stiamo promuovendo il nostro concept, in pratica il matrimonio senza pensieri. Nel giorno più importante della vita di questi giovani e non, vogliamo essere di supporto, non invadenti perché comunque è il loro matrimonio e quindi sono loro chi decideranno cosa vogliono, ma contribuire a realizzare al meglio ogni aspetto del matrimonio».