Saranno affiancati da personale dell'azienda del tonno nel confezionamento delle cassette regalo che saranno messe in vendita per le festività natalizie

Un’opportunità, di lavoro e di riscatto, un modo per fare sentire i detenuti non più soli e per rafforzare in loro la convinzione che, una volta scontata la pena, un’altra vita fuori dal cercare è possibile. Torna, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa della Callipo, che porterà all'assunzione di sette ristretti nella casa circondariale di Vibo Valentia ai quali sarà affidato il confezionamento di 11.000 cassette regalo contenenti una selezione di pregiati prodotti dell’azienda che saranno messi in vendita per le festività natalizie.

Il percorso lavorativo prevede l’affiancamento da parte del personale esperto per trasferire, oltre alle tecniche di confezionamento, anche lo spirito ed i valori dell’azienda del tonno che opera in Calabria da ormai 106 anni.

«Sono particolarmente grata all’imprenditore Callipo per la particolare attenzione manifestata anche quest’anno verso questa struttura confermando l’assunzione di 7 detenuti – ha commentato la direttrice del penitenziario Angela Marcello -. Il suo impegno spero che sia di esempio anche per altri imprenditori affinché considerino l’istituto penitenziario come opportunità concreta anche per le loro attività, dando maggiori possibilità ai detenuti della struttura.

«Si tratta di un progetto che ci sta molto a cuore – ha invece ribadito Callipo - perché ci permette di dare, concretamente, un’occasione di riscatto a 7 detenuti del penitenziario di Vibo Valentia. È un’occasione molto significativa anche per i nostri dipendenti che, ogni anno, a fine progetto, dicono di sentirsi umanamente toccati dal confronto con i detenuti e dai loro racconti, spesso malinconici, ma carichi della speranza di poter riprendere un giorno in mano la loro vita. Ringrazio la direttrice Marcello per aver immediatamente accolto la nostra richiesta di proseguimento del progetto, avviato con successo negli anni scorsi con il precedente direttore Antonio Galati».

La gestione delle assunzioni dei detenuti è stata affidata a a Openjobmetis Spa.