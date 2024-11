Sedici gli alunni coinvolti in un percorso avanzato per le competenze imprenditoriali e l'innovazione nella filiera agricola-agroalimentare

È iniziato il project work in azienda per gli studenti dell'istituto agrario "Mancini Tommasi" di Cosenza coinvolti nel "Percorso avanzato per le competenze imprenditoriali e l'innovazione nella filiera agricola/agroalimentare" promosso da Unioncamere in collaborazione con la Rete nazionale degli istituti agrari. La struttura che ospiterà i 16 giovani aspiranti agrotecnici, gli unici in tutto il Sud Italia ad intraprendere un ambizioso percorso co-progettato con la Camera di commercio di Cosenza volto alla certificazione di competenze green e tecnico/specialistiche per la filiera agroalimentare, è l'azienda agricola "Aceto".

Il vicepresidente di Unioncamere nazionale con delega al lavoro, Klaus Algieri, si è recato personalmente nella sede dell'azienda agricola, in contrada "Squarcio" di Bisignano, per portare i suoi saluti agli studenti ed ai tutor aziendali che affiancheranno i ragazzi in questa attività formativa ed esperienziale volta ad accorciare le distanze tra mondo della scuola e mercato del lavoro fornendo competenze green e tecnologie funzionali a sperimentare proposte innovative e sostenibili per i processi della filiera agricola/agroalimentare.

Il presidente Algieri si è dichiarato «orgoglioso della stretta sinergia creatasi tra la Camera di commercio di Cosenza, la scuola e realtà produttive di eccellenza attraverso questo progetto, che guarda alle competenze imprenditoriali dei giovani tecnici come possibile volano di sviluppo e di innovazione per il nostro territorio». Algieri si è rivolto inoltre direttamente agli studenti invitandoli «ad agire sempre con spirito d'iniziativa, a mettersi in gioco, a maturare una propria visione imprenditoriale ed a rispondere alle sfide lavorative che si presenteranno con soluzioni coraggiose e innovative».