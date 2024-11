Una coltivazione sperimentale di canapa destinata alla produzione di pasta e birra è stata avviata in un vivaio napitino. Tra pochi giorni il primo raccolto.

È già pronta per il primo raccolto del 2016 la coltivazione di canapa industriale a scopo alimentare avviata a Pizzo, in via sperimentale, nello scorso dicembre su iniziativa dell’associazione “Il Punto verde, filiera corta della canapa”. Attività che gode del supporto del Dipartimento di agraria dell’Università di Reggio Calabria e della collaborazione di diversi vivai calabresi.





CONTINUA A LEGGERE SU IL VIBONESE