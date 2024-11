La prima fase dei lavori di adeguamento sismico del viadotto Cannavino, lungo la 107 che collega Cosenza alla Sila e a Crotone, interesserà i piloni di sostegno e non comporterà la chiusura al traffico nel periodo estivo. Nel frattempo si procederà alla messa in sicurezza dei percorsi alternativi, in particolare il vecchio tracciato della statale, per consentire un più agevole flusso del traffico leggero quando sarà necessaria l’interdizione al passaggio dei veicoli sul ponte. I mezzi pesanti invece, saranno deviati lungo la provinciale che attraversa l’abitato di Casali del Manco oppure, sulla base della provenienza e della destinazione, sulla statale 108 bis di collegamento tra lo svincolo autostradale di Altilia e Lorica.

Cinque milioni di euro l’investimento sostenuto da Anas

Nella giornata di oggi, 15 luglio, si è proceduto alla firma del verbale di consegna dell’affidamento dei lavori. Il documento è stato sottoscritto dal responsabile dell’area compartimentale calabrese dell’Anas Marco Moladori, da Paola Tripodi, responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori Riccardo De Nardi e da Salvatore Arcuri, coordinatore progettazione intervento. Alla consegna era presente anche l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Calabria Roberto Musmanno. Il Cannavino non sarà l’unica ad essere interessata dalle ristrutturazioni imposte dalla nuova normativa. Tra le altre c’è anche il ponte Morandi di Catanzaro. L’ingegner Moladori spiega come si articoleranno i lavori.