La Regione destina al settore la maggior parte dei 15 milioni recuperati con l’assestamento di bilancio. Attesi circa 1.100 beneficiari per il rimborso parziale dei maggiori costi sostenuti tra marzo e settembre
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
La Cittadella della Regione Calabria.
Mentre in Calabria prende il via oggi la mobilitazione con cinque giorni di sciopero indetta da Fedralog dalla Regione giungono i primi dettagli sulla misura adottata dalla giunta, nella seduta di mercoledì sera, di assegnazione delle risorse rinvenute nell'assestamento di bilancio. Secondo quando stabilito dall'esecutivo al settore dell'autotrasporto andranno i 10 milioni sui 15 totali. Nei prossimi giorni, si fa sapere dalla Cittadella, Fincalabra renderà operativa una piattaforma a cui potranno fare accesso i beneficiari, caricando la documentazione che attesta l'acquisto del carburante. Gli autotrasportatori potranno così ottenere un parziale ristoro per le somme spese nel periodo marzo/settembre per i maggiori costi sostenuti. Sì stima che potrebbero essere circa 1.100 i beneficiari tra gli autotrasportatori, resta da stabilire nello specifico a quali codici Ateco verrà attribuito il ristoro e quanti centesimi a litro verrà remunerato il carburante. Le domande potranno essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse.