I fondi, circa 245 milioni, sono stati reperiti anche tagliando le spese ai ministeri. Prima del Consiglio dei ministri l’incontro ristretto tra la premieri e Giorgetti, Salvini e Tajani

Il Governo proroga fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, in vigore dal 28 luglio. L'attuale sconto scade il 6 agosto, e il Consiglio dei ministri ha deciso nel pomeriggio di allungarlo di 19 giorni, per coprire almeno l'esodo estivo. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati non solo le accise mobili, ovvero con la riduzione della tassa sui carburanti (le accise) finanziata con l'aumento dell'Iva sui carburanti stessi, ma anche con alcuni tagli alle spese dei ministeri.

La premier Giorgia Meloni si è incontrata prima della riunione del governo con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e con il ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti, proprio per discutere della proroga del taglio delle imposte (14 centesimi di accise e 3 centesimi di Iva sui carburanti).

«Abbiamo tagliato un po’ di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo». Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti entrando all'incontro informale con l'ufficio di presidenza di Camera e Senato a chi gli chiedeva delle coperture per la proroga del taglio delle accise sul diesel. In totale, ha precisato, la misura vale «245 milioni».

«Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre a Palazzo Chigi è in corso la conferenza stampa dei suoi ministri per spiegare i provvedimenti approvati in Cdm.