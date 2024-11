Il vertice si terrà al ministero. Il membro del Governo: «Cerchiamo soluzioni concrete e immediate». Le proteste per l'aumento dei costi non hanno risparmiato neanche la Calabria

Si terrà oggi pomeriggio al ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili il tavolo autotrasporto convocato per affrontare l’emergenza costi carburante. Lo annuncia la viceministra Teresa Bellanova.

Le proteste degli autotrasportatori per il caro carburanti non ha risparmia neanche la Calabria, dove da due giorni si susseguono sit-in e blocchi delle vie di comunicazione da nord a sud della nostra regione.

«Il confronto sull'emergenza autotrasporto e sulle regole è permanente. Il nostro obiettivo - afferma in una nota il ministro Bellanova - è arrivare a soluzioni soddisfacenti per tutte le parti. Siamo al lavoro per dare risposte concrete e immediate. Per questo ho convocato nel pomeriggio il Tavolo Autotrasporto». Bellanova spiega che il governo è al lavoro «perché nel Decreto energia vi siano norme utili per il settore».

«Condizione determinante - prosegue Bellanova - è naturalmente la responsabilità di tutti, istituzioni e parti sociali, perché le difficoltà che le aziende stanno incontrando e su cui è in atto la ricerca di soluzioni non degenerino, come sta accadendo in alcune realtà, in problema di ordine pubblico. Questo è un settore che ha dato una straordinaria prova di sé nel corso della pandemia, garantendo al Paese normalità e coesione sociale. Lavorare tutti nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi significa costruire le condizioni necessarie a trovare risposte e soluzioni».