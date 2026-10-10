Tra febbraio e settembre 2026 il prezzo industriale del gasolio è aumentato del 54,3%, erodendo i margini degli autotrasportatori. Confartigianato Calabria chiede interventi strutturali e sollecita la Regione ad attivare la Consulta del settore

Il caro carburanti sta mettendo sotto pressione la liquidità delle imprese calabresi e richiede interventi che vadano oltre le misure temporanee. Confartigianato Imprese Calabria rilancia l’allarme sull’aumento dei costi energetici e sulle conseguenze per l’autotrasporto, chiedendo risposte nazionali e l’attivazione della Consulta regionale del settore.

«Sul caro carburante lanciamo l’allarme da tempo. L’aumento dei costi energetici ha aggravato le difficoltà delle imprese, fino a trasformarsi in un’emergenza anche sociale», sottolinea l’associazione. Una pressione che incide sulla capacità delle aziende, non solo quelle di autotrasporto, di sostenere le spese correnti e di mantenere l’equilibrio della propria attività.

Per gli autotrasportatori una delle principali criticità riguarda proprio il carburante che ricordiamo incide per il 35% sui costi di gestione e che viene acquistato attraverso il circuito extrarete ad un prezzo più alto rispetto a quello praticato alla pompa. Su questo specifico problema Confartigianato trasporti assieme alle altre organizzazioni nazionali dell’autotrasporto hanno chiesto al Governo un intervento urgente.

A dare la misura delle difficoltà, Confartigianato ha evidenziato che nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2026, il prezzo industriale del gasolio (al netto delle imposte) ha subito un incremento del 54,3%, erodendo quasi totalmente i margini operativi delle imprese. Un autotrasportatore, tra febbraio e settembre, per ogni camion, avrebbe sostenuto una spesa aggiuntiva di 11.200 euro per il carburante. Un aggravio che, secondo l’associazione, sta riducendo e, in alcuni casi, assorbendo completamente la liquidità delle aziende.

«Servono quindi interventi per sostenerla, contrastare le speculazioni sul prezzo del carburante e affrontare il problema delle accise attraverso una riforma strutturale», è la richiesta di Confartigianato Imprese Calabria. Il nodo riguarda tanto la capacità di affrontare l’emergenza quanto la necessità di costruire condizioni più stabili per il futuro delle imprese.

Sul piano regionale, l’associazione torna a sollecitare l’attivazione della Consulta dell’autotrasporto. La costituzione dell’organismo è stata annunciata, ma Confartigianato riferisce di non avere notizie sugli sviluppi e ribadisce una richiesta avanzata da tempo.

La Consulta viene indicata come uno strumento utile anche per monitorare l’andamento del settore, riconoscere tempestivamente le emergenze e individuare possibili interventi prima che le difficoltà raggiungano livelli esasperati. Un luogo di confronto tra tutti i soggetti interessati che potrebbe consentire di rappresentare con continuità le esigenze delle aziende e di accompagnare l’evoluzione di una situazione particolarmente critica.

L’appello è rivolto anche al presidente della Regione. «Al presidente della Regione non si chiede di risolvere da solo un problema nazionale», precisa l’associazione. Tuttavia, in quanto esponente di primo piano della maggioranza che sostiene il Governo, Confartigianato gli chiede di far sentire la propria voce, portando all’attenzione nazionale le difficoltà delle imprese calabresi e sollecitando risposte concrete.

Tra gli elementi richiamati c’è anche l’annuncio del Ministero in sede Confartigianato trasporti relativo all’avvio, dal 20 ottobre, dei pagamenti dei ristori per il credito d'imposta contro il caro-carburante con la copertura di tutte le richieste presentate. Una risposta attesa dagli operatori, che l’associazione considera però insufficiente a dare una prospettiva al settore.

«Quelle risorse non possono risolvere il problema per il futuro. Occorre una soluzione strutturale, perché le difficoltà delle aziende sono reali e non possono essere affrontate soltanto con interventi temporanei», conclude Confartigianato Imprese Calabria.