Rialzo per i prezzi dei carburanti. Scatta oggi infatti il taglio dello sconto fiscale sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro spingendo verso l'alto il costo del diesel. Secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del Mimit, in data odierna - sabato 26 settembre 2026 - il prezzo medio dei Carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,158 euro/l per la benzina e 2,357 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,252 e/l per la benzina e 2,439 e/l per il gasolio.

La mossa di Eni

Intanto Eni ha fissato un limite massimo (price cap) al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 /l per il gasolio e a 1,99 /l per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Il price cap sarà applicato a partire dal 28 settembre, per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.