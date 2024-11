Questa mattina il sindaco Sergio Abramo ha compiuto un sopralluogo. L’opera dovrà essere completata entro luglio del prossimo anno

Al via i lavori all’interno dell’area Magna Grecia a Catanzaro. Questa mattina il sindaco Sergio Abramo ha compiuto un sopralluogo nel cantiere situato nel quartiere marinaro dove dovrà sorgere il polo fieristico della città. L’opera, che dovrà essere terminata entro luglio del prossimo anno, prevede la realizzazione di circa 150 stand per accogliere le fiere campionarie ma potrà essere utilizzata anche per l’organizzazione di eventi e spettacoli. Rimarranno integri infatti gli spalti, residuo della passata funzione dell’area, mentre sarà realizzata una struttura circolare che accoglierà la biglietteria, il servizio accoglienza, i servizi igienici e un bar.

Luana Costa