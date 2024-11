L’opera è strategica perché lungo l’arteria corre la condotta che rifornisce d’acqua la città

Il decreto con cui la Regione Calabria trasferisce alla Provincia di Catanzaro dieci milioni di euro per realizzare le opere di messa in sicurezza e ripristino della strada provinciale 25 Arsanise-Catanzaro (fondi individuati nelle Risorse Pac 2014/2020) è una realtà. Assunto il 4 agosto nel registro dei decreti dirigenziali, è stato trasmesso all’amministrazione provinciale guidata dal presidente Enzo Bruno completo dello schema di disciplinare e l’impegno delle somme. Dopo la pubblicazione del decreto, come prevede la norma, la Provincia di Catanzaro potrà procedere con la progettazione esecutiva e, quindi, con la fase d’appalto per l’avvio dei lavori.

Si tratta di una infrastruttura fondamentale per scongiurare l’isolamento delle aree interne e garantire la messa in sicurezza della condotta idrica di Santa Domenica (acquedotto di Catanzaro) che insiste lungo questo percorso. Il presidente Bruno ha voluto consegnare personalmente copia del decreto al prefetto Luisa Latella e ringraziarla ulteriormente per essere stata vicina all’ente nella complessa gestione della vicenda, sempre in prima fila nel monitoraggio della situazione della strada provinciale 25, in attesa delle determinazioni della Regione Calabria sull'individuazione del nuovo canale di finanziamento.

l.c.