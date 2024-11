Sarà bonificata e restituita in condizioni di decoro e sicurezza l’area ex mercati di Viale Magna Graecia a Catanzaro. È stato definito il progetto esecutivo dell’intervento, predisposto dal settore lavori pubblici, che riguarderà la demolizione dei manufatti esistenti nello spazio caratterizzato in gran parte dalla presenza di capannoni di piccole industrie insediate sul territorio e da terreni non ancora urbanizzati e incolti. Il progetto - curato da Pierluigi Nicotera con responsabile unico del procedimento il dirigente del settore, Guido Bisceglia - prevede la bonifica dell’intera area attraverso lo smaltimento di macchinari e mezzi, cassonetti per il conferimento dei rifiuti ed altri materiali misti, oltre che la pulizia ed il diserbo.

L’area ex mercati è costituita da un ampio piazzale, utilizzato tuttora come centro di raccolta multi materiale ed una seconda porzione che sarà oggetto d'intervento, occupata da una serie di capannoni fatiscenti e decadenti in acciaio e muratura. Sulla base del progetto esecutivo, nelle prossime settimane sarà quindi predisposto il bando di gara con base d’asta fissata sui 485mila euro circa.

Nello specifico, i capannoni da demolire, allo stato attuale inutilizzati, hanno struttura portante in acciaio e copertura in parte in cemento amianto ed in parte in lamiera. Particolare attenzione sarà, quindi, riposta con riguardo allo smaltimento di tutti gli inerti derivanti dalla demolizione, in particolar modo alle lastre di cemento?amianto per cui sarà elaborato un dettagliato piano di smaltimento da parte dell’impresa aggiudicataria dei lavori.

l.c.