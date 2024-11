Nuovo colpo di scena per i travagliati concorsi banditi dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per reperire trenta operatori sociosanitari e diciotto infermieri. Dopo il via libera deciso dai vertici aziendali che proprio mercoledì avevano reso noti i calendari con le date delle nuove prove, il Consiglio di Stato con un decreto cautelare ha sospeso nuovamente le procedure fino alla discussione collegiale in Camera di Consiglio fissata al 17 gennaio.

La decisione fa seguito all'istanza avanzata nei giorni scorsi dall'avvocato Giuseppe e Francesco Pitaro per conto di circa trecento candidati in un primo tempo risultati idonei alle prove preselettive poi annullate. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la necessità di fissare le date delle prove ad una data successiva a quell'udienza del 17 gennaio, in tal modo irrompendo e sospendendo le procedure concorsuali che il management aziendale aveva programmato il 4 e il 5 gennaio per gli operatori sociosanitari e il 14 e il 15 gennaio per gli infermieri.

