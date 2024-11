Diemmecom e Ragi Onlus insieme per aiutare le famiglie in difficoltà. Prosegue così l’impegno del nostro gruppo editoriale con in testa il presidente Domenico Maduli, e dell’associazione di Elena Sodano, che da anni si occupa di demenze, per portare un sollievo a chi vive particolari situazioni di disagio. E così questa mattina, dopo l’iniziativa dello scorso mese di dicembre, diverse famiglie si sono presentate presso la sede del centro diurno Alpade, alzheimer parkinson e demenze di Catanzaro, per ritirare un pacco alimentare.

Un aiuto concreto, un gesto di responsabilità nei confronti dei nuovi poveri i cui problemi sono aumentati a causa della pandemia ma anche verso chi viveva già in condizioni precarie. Tra questi c’è anche Aziza, giovane donna marocchina, mamma di due dolcissimi bambini, di 5 e 3 anni, in Italia ormai da 7 anni.

L'augurio per il nuovo anno

Dunque un segnale di vicinanza nei confronti di chi non ha solo bisogno di generi alimentari ma anche di quel calore umano che alimenta la speranza in una società sempre più solidale. «Grazie alla collaborazione con LaCnews24 e alla sensibilità del Presidente Domenico Maduli, lo staff della Ragi onlus si mette a disposizione e a servizio delle persone più bisognose di Catanzaro - ha commentato Elena Sodano -. Da soli naturalmente non ce la possiamo fare quindi io mi auguro che in questo 2021 ci siano delle politiche vere, delle politiche sociali seriamente rivolte alle persone che ne hanno più bisogno. Ed è verso di loro che noi dobbiamo concentrare il nostro intervento per fare in modo che ci sia un’unica umanità che cammina verso la crescita della nostra regione».

