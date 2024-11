La Camera di Commercio di Catanzaro ha collaborato con la Prefettura di Catanzaro alla stesura di un modello di comunicazione prosecuzione attività che dovrà essere inoltrato alla Prefettura da parte di tutte le attività economiche «a seguito delle disposizioni di cui al Dpcm 22 marzo 2020 e successive modificazioni apportate dal Decreto Mise 25 marzo 2020» con riferimento «alle lettere d) e g) dell’art. 1 del citato Dpcm».

«Si specifica che tutte le attività non comprese nell'elenco di cui all’allegato 1 del citato Dpcm non potranno in nessun modo effettuare richiesta di prosecuzione attività, mentre per le attività già espressamente autorizzate dal Dpcm perché incluse nella lettera a) dell’art. 1 non è necessario compiere alcun adempimento formale».

Il modulo per le attività commerciali

«Su indicazione della Prefettura - prosegue la nota della Camera di commercio di Catanzaro - essendo variato il modello ed essendo stati aggiornati gli elenchi di riferimento, per le attività che nei giorni scorsi avevano già provveduto ad inoltrare analoga comunicazione, è consigliabile che le stesse provvedano ad inoltrarla nuovamente utilizzando il nuovo modello».

Il modello è disponibile per il download sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro.

«Sul sito Registroimprese.it, infine, è disponibile un apposito tool di ricerca, anche per gli utenti non registrati, grazie al quale è possibile conoscere il Codice Ateco della propria attività per confrontarla con i codici inseriti nell’elenco ministeriale. Per accedere al tool, basta collegarsi a al sito www.registroimprese.it».