Un presidio di idonei della graduatoria oss dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro ha manifestato questa mattina davanti la sede della Regione per chiederne lo scorrimento prima della scadenza fissata il 24 ottobre prossimo. La competenza in materia è stata assorbita da Azienda Zero, gli idonei – circa una decina – hanno chiesto un incontro. In mattinata sono stati ricevuti dal dg Gandolfo Miserendino. In particolare, la richiesta è quella di procedere allo scorrimento prima della scadenza, anche in considerazione dei concorsi nel frattempo banditi dall’ente di governance rivolti anche al reclutamento di operatori sociosanitari.

Marianna Riverso ha raccontato di aver «ricevuto una pec lo scorso 18 giugno per il reclutamento di oss per conto dell'Asp, in realtà – ha specificato - hanno chiamato poi solo 24 operatori sociosanitari». In precedenza vi era già stato un altro incontro in Cittadella durante il quale avrebbero avuto rassicurazioni su una possibile chiamata.

«Avremmo tutti diritto di andare a lavorare. Ricevendo la pec ho pensato che il mio futuro sarebbe cambiato, in realtà sono rimasta malissimo perché a quella chiamata non è stato dato seguito» ha raccontato Marianna. «Oggi chiediamo di assumere provvedimenti per prorogare la validità di questa graduatoria. Sono molto agitata e nervosa, vorrei che ci dessero una mano d'aiuto» ha conclusa l’idonea.