E' stata presentata nei giorni scorsi una nuova istanza nell'interesse di numerosi lavoratori dell'istituto di vigilanza privata notturna e diurna di Catanzaro, destinatari della lettera di licenziamento. Nella nuova diffida, redatta dall'avvocato Francesco Pitaro, è stato nuovamente chiesto alla Prefettura e all'Ispettorato del Lavoro un tempestivo incontro al fine di dirimere la delicata vicenda che riguarda un buon numero di lavoratori. In particolare, si chiede l'assorbimento degli ex dipendenti dell'istituto di vigilanza privata negli organici delle società subentrate negli incarichi e negli appalti alla ditta in via di liquidazione.

